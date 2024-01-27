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Dünya

ABD, İran destekli grupların IKBY'ye yönelik saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli gruplar tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti. Açıklamada, ABD'nin, 'Irak'ın egemenliği ve güvenliğini desteklemek amacıyla' Irak hükümeti ve IKBY ile birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 00:46 - Güncelleme:
ABD, İran destekli grupların IKBY'ye yönelik saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İran bağlantılı milis gruplarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki sivil altyapıya zarar veren ve IKBY genelinde elektriğe erişimi tehlikeye sokan dünkü saldırısını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu ve benzeri saldırıların "çirkin ve anlamsız eylemler" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Bir kez daha IKBY dahil Irak'taki ortaklarımızın yanında yer alıyor ve Irak yetkililerini soruşturmaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin, "Irak'ın egemenliği ve güvenliğini desteklemek amacıyla" Irak hükümeti ve IKBY ile birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

IKBY Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Süleymaniye'nin güneybatısındaki bir elektrik üretim tesisine dron saldırısı düzenlendiği, çıkan yangın nedeniyle altyapı tesislerinin zarar gördüğü belirtilmişti.

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