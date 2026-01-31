ABD ile İran arasında gerginlik her geçen gün tırmanırken, kritik zamanda Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"ANKARA'NIN KİLİT ROLÜ"

ABD basınından Axios, gelişmeyi "Son günlerde Türkiye, ABD ve İran arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan önde gelen arabulucu konumunda bulunuyor. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi ve Türkiye'nin Gazze ateşkes anlaşmasında ve Suriye'deki kilit rolü, Türkiye'yi bölgedeki en yakın ABD müttefiklerinden biri haline getirdi." ifadeleriyle duyurdu.

Yunan Banking News, haberine "Türkiye'nin kritik rolü ve müdahalesi" başlığını attı. Haberde, "Türkiye'nin ABD ve İran arasındaki artan gerilimlerin her iki tarafıyla da açık ve işleyen iletişim kanallarına sahip olduğuna ve bu durumun bölgede arabuluculuk rolü oynamasına olanak sağladığına inanılmaktadır. Ankara hem Avrupa başkentleriyle hem de Washington ile açıkça iletişim kurma yeteneğine sahip. Bölgede muhtemel bir çatışmada Türkiye de etkileneceği için kesintisiz çabalar sürüyor." değerlendirmesi yapıldı.

"TESADÜF DEĞİL"

İspanyol Negocios ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan'ın Erakçi'nin ziyaretinden önce yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek "Erdoğan harekete geçti. Türkiye, ABD ile İran arasında çözüm arayışında. Erdoğan, Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit eden gerilimleri azaltmak için Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adım tesadüfi değil: Bölgede askeri ve diplomatik baskının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geliyor ve Ankara'nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

İtalyan basınından Huffpost, "Orta Doğu'daki bilmecenin çözümünde Türkiye çabalıyor" başlıklı haberinde, "Türkiye, tüm Orta Doğu'da çok önemli bir rol oynuyor. Washington'ın Tahran'a karşı yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği bir dönemde İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Ankara'ya gelişi oldukça dikkat çekiyor. Türkiye, dünyada hemen hemen her ülkeyle iyi diyaloga sahip konumda. Şimdi de tıpkı Gazze'de de olduğu gibi Orta Doğu'da istikrarı korumak ve bölgedeki etkisini güçlendirmek için yeni bölgesel gerilimleri önlemeye çalışıyor." diye yazdı.

İsrail merkezli Maariv "Son çare" başlıklı haberinde, "Türkiye, ABD ve İran arasında arabuluculuk yapmaya ve acil bir zirveye öncülük etmeye çalışıyor." diye yazdı. Haberde, "Görülüyor ki Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun şekilde sürüyor. Siyasi kaynaklar, Türkiye'nin Trump ile iyi ilişkilere sahip olmasından dolayı Tahran'a olası bir Amerikan müdahalesinin engellenebileceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER SAVAŞI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Yine İsrail merkezli Ynet, "Türkiye, Washington ve Tahran arasında bir çatışmanın tırmanmasını önlemek için arabuluculukta çok aktif rol oynadı. Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkiler göz önüne alındığında, Ankara'nın ABD'liler üzerinde çok büyük bir etkisi var. Türkler savaşı önlemeye çalışıyor." diye yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın, İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz." dedi. Fidan, ABD-İran geriliminde diyalog ve çözüm yoluyla hareket edilmesinin tek doğru yol olduğunu düşündüklerini vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: TEHDİTLER DEVEM EDERKEN MÜZAKERELER BAŞLAMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu daha önce de bildirdiğini ancak tehditler devem ederken müzakerelerin başlamayacağını belirtti.