ABD-İran gerilimi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge için ciddi sonuçlar doğurabilir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin bölge açısından “son derece ciddi sonuçlar” doğurabileceği uyarısında bulundu.

30 Ocak 2026 Cuma 20:19
Mısır Cumhurbaşkanlığından yayımlanan açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de, Polis Akademisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Kahire yönetiminin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

"İran krizi giderek tırmanıyor ve bunun bölge üzerinde etkileri olabilir." ifadesini kullanan Sisi, gerilimin düşürülmesi için diyalog çağrısı yaptı.

Tansiyonu düşürmek amacıyla her türlü yolla, "diyaloğa ulaşmak için sakin ama yoğun bir çaba sarf ettiklerini" dile getiren Sisi, olası bir çatışmanın bölge için çok ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, bunun aynı zamanda ağır ekonomik yansımalarının olacağı uyarısında bulundu.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

