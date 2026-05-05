İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2225
  • EURO
    52,9618
  • ALTIN
    6664.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD-İran gerilimi tırmanıyor! ABD uçak trafiği arttı
Dünya

ABD-İran gerilimi tırmanıyor! ABD uçak trafiği arttı

ABD-İran gerilimi devam ederken, Orta Doğu'da ABD ordusuna ait, çoğunluğu 'Boeing KC-135R Stratotanker' tipi yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 15:18 - Güncelleme:
ABD-İran gerilimi tırmanıyor! ABD uçak trafiği arttı
ABONE OL

AA muhabirinin uçuş takip uygulaması Flightradar24 üzerinden yaptığı incelemede, 5 Mayıs'ta Orta Doğu bölgesinde havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Bölgede havada gözlemlenen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 90 ton yakıt ve yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçakları oluşturdu.

Bölgede sabah saatlerinde aynı anda havada 16 "Boeing KC-135R Stratotanker", 1 havada yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus" ve 1 yaklaşık 127 ton kargo taşıyabilen ABD Hava Kuvvetlerinin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" gözlemlendi.

Ayrıca, ABD'den ayrılan ve istikametleri henüz belirlenemeyen nakliye ve askeri erken uyarı ve kontrol uçakları olduğu da görüldü.

- ACİL DURUM KODLARI

Öte yandan, ilerleyen saatlerde Basra Körfezi'nin üstünde ve çevresinde ABD'ye ait 1 "Boeing KC-135R Stratotanker" ve bir "Boeing KC-46A Pegasus"un genel uçuş acil durumu hakkında derhal uyarı vermek için kullanılan "7700" uluslararası transponder kodunu kullandığı görüldü.

Bu durum nedeniyle sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçakların düşmüş olabileceğini iddia etti.

  • ABD-İran gerilimi
  • KC-135R Stratotanker
  • hava trafiği

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.