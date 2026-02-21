İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD-İran gerilimi tırmanıyor: İsrail ordusu alarm seviyesini yükseltti
Dünya

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: İsrail ordusu alarm seviyesini yükseltti

ABD'nin İran'a yönelik olası askeri hamlesi tartışılırken, İsrail ordusu alarm seviyesini yükseltti. Gözler Washington'dan çıkacak karara çevrildi.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
ABD-İran gerilimi tırmanıyor: İsrail ordusu alarm seviyesini yükseltti
ABONE OL

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Defrin, "Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte." ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığının halka yönelik güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını da sözlerine ekleyen Defrin, vatandaşların ordudan yapılacak resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığına yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.

Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağını öne sürmüştü.

İsrail basınına konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.