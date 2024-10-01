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Dünya

ABD, İran konusunda uyarmıştı... İşgal kabinesinden acil toplantı kararı

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin 'İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu' yönündeki açıklamasının ardından 'acil toplantı' kararı aldığı bildirildi. ABD'li üst düzey bir yetkili, 'ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip.' ifadelerini kullanmıştı.

AA1 Ekim 2024 Salı 19:11 - Güncelleme:
ABD, İran konusunda uyarmıştı... İşgal kabinesinden acil toplantı kararı
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İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail ordu radyosunun ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "İran'ın bugün İsrail'e füze saldırısı düzenleme niyetinde olduğunu gösteren belirtiler var." ifadesi kullanıldı.

İsrail devlet televizyonunun haberinde de ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın yakın zamanda İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler mevcut." dediği aktarıldı

Kanal 12'nin haberinde de "Beyaz Saray'dan bir kaynak, ABD'nin, İran'ın yakında İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretleri tespit ettiğini söyledi." ifadesine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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