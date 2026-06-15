İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2844
  • EURO
    53,778
  • ALTIN
    6453.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD-İran mutabakatında Türkiye'nin arabuluculuk rolü! Barrack: Başkan Erdoğan'ın desteğini takdir ediyoruz
Dünya

ABD-İran mutabakatında Türkiye'nin arabuluculuk rolü! Barrack: Başkan Erdoğan'ın desteğini takdir ediyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın sağlanmasındaki rolüne ilişkin paylaşım yaptı. Barrack paylaşımında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz' ifadelerini kullandı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
ABD-İran mutabakatında Türkiye'nin arabuluculuk rolü! Barrack: Başkan Erdoğan'ın desteğini takdir ediyoruz
ABONE OL

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutabakata ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz" ifadesini kullanan Büyükelçi Barrack, ilerlemenin ancak milletlerin, diyalog, ortaklık ve barış ile güvenliğe olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkün olduğunu kaydetti.

19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE İMZALANACAK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurarak, buna göre, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini" dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.

  • ABD Büyükelçisi
  • Tom Barrack
  • Erdoğan desteği

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.