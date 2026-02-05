ABD-İran müzakereleri! Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'a gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.



ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.