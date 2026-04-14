ABD-İran müzakerelerinde muammayı ortadan kaldıracak açıklama! Trump, yeri ve tarihi duyurdu

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 46. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

TRUMP: "(İRAN İLE MÜZAKERE) ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN İÇİNDE BİR ŞEYLER OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanarak, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktardı.

ABD-İran müzakerelerinde yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'e değinen Trump, "Fevkalade biri, bu nedenle oraya (Pakistan'a) geri dönmemiz daha muhtemel. Neden bu işle hiçbir ilgisi olmayan başka bir ülkeye gidelim ki?" dedi.

Hürmüz Boğazı ABD tarafından abluka altına alınırken İran'ın bölgedeki hakimiyet iddiası söylemleri de sürüyor.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

"BİR ARAYA GELEBİLİRLER" İDDİASI

ABD ve İranlı yetkililer yeniden görüşmek üzere bu hafta İslamabad'a döneceği kaydedildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD ve İran'ın İslamabad'da hafta sonu gerçekleştirdiği müzakerelerin devam edeceğini duyurdu. Reuters, 5 farklı kaynağa değindiği haberinde ABD ve İran'dan müzakere heyetlerinin bu hafta sonuna doğru İslamabad'a dönebileceklerini duyurdu. Görüşmelere katılan bir kaynak, henüz bir tarih belirlenmediğini ancak her iki ülkenin de bu haftanın sonuna kadar dönebileceğini dile getirdi. Üst düzey İranlı bir kaynağın, "Henüz kesin bir tarih belirlenmedi, heyetler Cuma'dan Pazar'a kadar olan günleri olabilir kabul ediyor" ifadelerinin aktarıldığı haberde, görüşmelere devam etmek üzere hem ABD hem de İran'a heyetlerini yeniden göndermeleri yönünde bir teklif sunulduğunu söyledi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki savaş gemileri

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİLER

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki Pakistanlı kaynak ise İslamabad'ın bir sonraki turun zamanlaması konusunda her iki tarafla da irtibat halinde olduğunu ve toplantının muhtemelen hafta sonu gerçekleşeceğini belirtti. Üst düzey bir Pakistanlı hükümet yetkilisi, "İran'a ulaştık ve ikinci tur görüşmelere açık olacaklarına dair olumlu bir cevap aldık." dedi.

ABD merkezli AP'de yer alan haberde ise Pakistan'ın önümüzdeki günlerde ikinci bir tur görüşmeye ev sahipliği yapmayı önerdiği kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen iki Pakistanlı yetkili, ilk görüşmelerin tek seferlik bir çaba değil, devam eden bir diplomatik sürecin parçası olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili ise, yeni bir görüşme turu için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yetkililer görüşme yeri, zamanlamasının henüz belirlenmediğini ve görüşmelerin Perşembe günü gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının ilk 24 saatinde Boğaz'dan dört geminin geçiş yaptığı görüldü.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İtalya'nın savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almasının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "utanç verici başarısızlığı" olduğunu söyledi.

Güney Kore hükümeti, uluslararası toplumun Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin çağrılarına yanıt olarak İran'a 500 bin dolar tutarında insani yardım sağlanmasına yönelik bir kampanya başlatma kararı aldığını açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Uydu görüntülerinde, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Kuveyt'teki iki Amerikan üssünde ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ve Sikorsky CH-53 Sea Stallion modeli iki helikopterin daha İran'ın misillemelerinde vurulduğu görüldü.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ABD'nin deniz ablukası tehdidinin etkisiz hale getirilmesi için sınır valilerinden, temel ihtiyaç maddelerinin ithalat ve ihracatı konusunda kendilerine devredilen yetkileri kullanmalarını istedi.

MOSSAD Başkanı David Barnea, "Tahran'ın kalbinde" faaliyet yürüttükklerini ifade ederek "Misyonumuz ancak İran'daki aşırılıkçı rejim değiştirildiğinde tamamlanmış olacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin yeniden başlatılmasını istediğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta İran'ın, misillemelerinde 35 İsraillinin öldüğü, 8 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü ve elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, ülkede meydana gelen hasarların onarımı için kullanılacağını söyledi.

İran ile Pakistan arasında mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hürmüz Boğazı çevresindeki artan gerilimler nedeniyle hükümet üyelerine "savaş kaynaklı kırılganlıkları gidermek" için yapısal reformlar uygulaması talimatı verdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, deniz koridorlarının açılması, seyrüsefer serbestisinin sağlanması; bunların baskı ya da pazarlık unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'li yetkililerin kendisini her gün bilgilendirdiğine dair açıklamasını, Washington yönetimi için "yapısal aşağılanma" olarak nitelendirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İsrail'i ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşeceği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle çatışmanın tırmandığı Orta Doğu ve Körfez bölgesinde "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın, sürdürülebilir güvenlik mimarisinin inşası için gerekli olduğunu belirtti.

ngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), 7 Nisan'da Umman'ın Ras Al Hadd kentinin güneydoğusunda bir geminin iki cisimle vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında siber operasyonlar hedefleme ve koordinasyon aracı olarak kullanılırken İran'ın misillemeleri hacker ağları, altyapı saldırıları ve bilgi savaşı üzerinden şekillenen asimetrik bir siber stratejiye dayanıyor.

Suudi Arabistan'ın, İran'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki 3. uçak gemisi olacak USS George H.W. Bush (CVN-77), bölgeye ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından seyrettiği iddia edildi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına büyük önem verdiklerini ancak Boğaz'ın açılmasına yönelik çabaların başlayabilmesi için ABD ile İran arasında geçici ateşkesin kalan süresinde ne olacağını ve Boğaz'daki şartları görmeleri gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'daki müzakerelerde Washington'ın masaya getirdiği uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl durdurma talebine karşılık, İran'ın 5 yıllık geçici askıya alma teklifini reddettiği iddia edildi.

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.

Avrupa'da, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve sübvansiyon programlarının etkisiyle elektrikli araç satışları martta yarım milyonu aşarak rekor kırdı.

Çin'in ihracatı, martta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın enerji fiyatlarını ve ulaştırma maliyetlerini artırmasının etkisiyle yavaşlarken ithalatındaki artış ivmesi sürdü.

ran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, İran'da internetin uluslararası erişime kapalı olmasının ekonomiye zararının 30 ila 40 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun savaşların sona ermesi için yaptığı barış çağrısını desteklediklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ettiklerini belirtti.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören tüm altyapının onarıldığını belirterek ülkenin ulaşım ağında bir sorun kalmadığını belirtti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin deniz güvenliği konusunda "güçlü bir uluslararası koalisyona" duyulan ihtiyacı vurguladığını belirtti.

Hizbullah, gün içinde İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda İsrail ordusu noktalarına en az 46 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "Trump yönetiminden korkmuyorum" açıklaması ile milyonlara ilham verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, Hürmüz Boğazı'ndan düzenli sevkiyat akışları yeniden başlasa bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağını, altyapıda meydana gelen hasar da göz önüne alındığında yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğini bildirdi.

23.14 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdidin "dünya için geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.