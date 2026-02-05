İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5521
  • EURO
    51,4981
  • ALTIN
    6943.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD-İran müzakeresine ilişkin çarpıcı iddia: Nükleer krizde Arap lobisi devreye girdi
Dünya

ABD-İran müzakeresine ilişkin çarpıcı iddia: Nükleer krizde Arap lobisi devreye girdi

ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeri konusundaki belirsizlik sürerken, bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde devreye girdiği ve bu temasların ardından Washington'un müzakere masasına geri dönmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 00:46 - Güncelleme:
ABD-İran müzakeresine ilişkin çarpıcı iddia: Nükleer krizde Arap lobisi devreye girdi
ABONE OL

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD-İran müzakerelerine yeniden dönülmesi sürecini değerlendirdi.

ABD'li yetkililer, bölgeden en az 9 ülke liderinin Beyaz Saray'a "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde baskı yaptığını ve bu görüşmelerin ardından ABD'nin Umman'da masaya oturmayı kabul ettiğini açıkladı.

Aynı yetkililer, görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki belirsizliğin de ortadan kaldırılarak İran'ın önerisinin ABD tarafında kabul gördüğünü dile getirdi.

Yetkililerden biri, "Söz konusu liderler, görüşmeyi yapmamızı ve İranlıların söyleyeceklerini dinlememizi istediler. Arap ülkeleri ısrar ederse toplantıyı yapacağımızı söyledik. Ancak hala şüphelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.