Dünya

ABD-İran nükleer hattı yeniden açılıyor: Görüşmenin yeri ve saati netleşti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'ABD ile nükleer müzakereler, cuma günü saat 10.00 sularında Maskat'ta gerçekleştirilecek. Gerekli tüm düzenlemeleri sağladıkları için Ummanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum' dedi. Öte yandan Beyaz Saray'dan konuya ilişkin doğrulama geldi.

4 Şubat 2026 Çarşamba 22:57
ABD-İran nükleer hattı yeniden açılıyor: Görüşmenin yeri ve saati netleşti
Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı.

AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söylemişti. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirmişti.

BEYAZ SARAY'DAN DOĞRULAMA

Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını açıkladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin, İran'la müzakerelerin yeri konusundaki sorusuna yazılı yanıt verdi.

ABD'li yetkili, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını bildirdi.

