ABD: İran Petrol Bakanı Paknejad yaptırım listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Petrol Bakanı Paknejad'ın yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Çin ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren ve İran petrolünü taşıyan gemilerin sahibi ya da operatörü olan bazı şirketlerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrolünü Çin'e ulaştırmak için kullandığı "gölge filo" ve diğer gemiler üzerindeki baskının artırıldığı kaydedilen açıklamada, böylece ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme taahhüdünü pekiştirdiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "İran rejimi, ülkenin geniş petrol kaynaklarından elde ettiği geliri, İran halkının zararına olacak şekilde dar ve endişe verici kişisel çıkarlarını ilerletmek için kullanmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "rejimin istikrarı bozucu faaliyetlerini" finanse etmek için yaptığı her türlü girişimle mücadele edeceğini ve bunları engelleyeceğini vurguladı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı da İran'dan petrol veya petrol ürünlerinin "satın alınması, edinilmesi, satılması, taşınması veya pazarlanması için bilerek önemli bir işlemde bulundukları" gerekçesiyle 3 şirketi yaptırım listesine aldı.