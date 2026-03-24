Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) çözümlerine Baykar tarafından eklenen K2'yi ele aldı. İran'daki savaşın, karadan karaya füzelerin ve insansız hava araçlarının önemli yeteneklerini bir kez daha ortaya koymasının Yunanistan'ı endişelendirdiği ifade edildi.

İSRAİL İLE KARŞILAŞTIRMA YAPTILAR

Haberde, İsrail'in kendi 'Demir Kubbe' uçaksavar koruma şemsiyesine ek olarak, son derece gelişmiş uçaksavar sistemleri ve savaş uçaklarıyla Amerikan uçaksavar korumasına sahip olmasına rağmen, şehirleri sürekli olarak İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından vurulduğu aktarıldı.

Yunanistan'ın ise gelişmiş hava savunmasına sahip olmadığı, 'Aşil Kalkanı'nın oluşturulmasından sonra bile hava savunmasının Türkiye'nin karadan karaya füzeleri ve binlerce insansız hava aracından gelen tehditlerle başa çıkıp çıkamayacağı konusunda çeşitli soruları gündeme getirdiği vurgulandı.

ATİNA'YA UZUN MENZİLLİ FÜZE ALIN ÇAĞRISI

Baykar tarafından geliştirilen K2'ye karşılık Atina'nın, yerli savunma sanayisi kendi başına üretebilecek duruma gelene kadar, müttefik ülkelerden uzun menzilli 2000 km karadan karaya füzeler ve insansız hava araçları ile Ege için insansız deniz araçları ve insansız kara araçlarını büyük miktarlarda temin etmesi gerektiğinin altı çizildi.

K2 Kamikaze İHA'dan da görüldüğü üzere Türklerin insansız hava araçlarının yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

K2'nin Türkiye'nin insansız hava aracı saldırı portföyünü genişletme çabalarının devam ettiğini ve daha geniş menzilli ve kitlesel hassas vuruş yeteneklerine önemli yatırım yaptığını gösterdiği aktarıldı.

K2'nin nispeten büyük bir savaş başlığı taşıyarak küçük ve hazırlıksız pistlerden kalkış yapabilme özelliğine sahip olduğu, bu durumun operasyonel menzilin uzatılmasına ve daha yüksek etki gücüne sahip olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Platformun, birden fazla insansız hava aracının yüksek değerli hedeflere veya hava savunma sistemlerine karşı saldırıları koordine edebileceği ağ tabanlı operasyonlarda kitlesel konuşlandırma için tasarlandığı dile getirildi.