ABD, İran teknesine bindikten sonra kaybolan 2 deniz komandosunu bulamayınca ölü olarak kayda geçti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, konvansiyonel İran silahları taşıyan kaçak bir yelkenliye bindikten sonra kaybolan deniz komandoları için 10 gün boyunca çok yoğun arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmasına ABD'nin yanı sıra Japon ve İspanyol hava ve deniz araçlarının katıldığı aktarılan açıklamada, "Ailelere olan saygımızdan ötürü şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2 deniz komandosunun ölü olarak kayda geçtiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İki cesur deniz komandomuzu kaybetmenin yası içindeyiz." diyerek, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

