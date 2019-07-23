29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7158
  • 6,3774
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

  • star.com.tr
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğmiz hafta ABD Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda  ikinci bir İran İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmüş olabilir.

ABD Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'a ait İHA'nın ABD'ye ait savaş gemisini tehdit etmesi üzerine düşürüldüğünü açıklamıştı. Ancak İran tarafından yapılan açıklamada ABD'nin iddiası yalanlanmıştı.

General Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada, ​​“Bir İHA düşürdüğümüze eminiz, ikinci bir İHA daha düşürmüş olabiliriz” dedi.

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, "Geçen hafta ikinci bir İHA daha düşürdük ancak doğrulamak için çalışıyoruz" dedi.

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

S&P'den İngiltere'ye uyarı

S&P'den İngiltere'ye uyarı

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Pentagon’un yeni patronu belli oldu

Pentagon’un yeni patronu belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA