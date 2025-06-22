İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu.

ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu.

Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

TRUMP: FORDO ARTIK YOK

Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi.

"TAM KAPASİTELİ BİR BOMBA ATTIK, ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"

Trump ayrıca "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerini kullandı.

Saldırıya katılan pilotları tebrik eden ve dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı." ifadeleriyle tamamladı.

Trump, İran'ın üç ayrı nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi." dedi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak." diye konuştu.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." ifadelerini kullanan Trump, bu geceki saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz." şeklinde konuştu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada da "İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik herhangi bir misillemesi, bu gece tanık olunanlardan çok daha büyük bir güçle karşılanacaktır." ifadelerine yer verdi.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

Bu uçaklar "sığınak katili" olarak biliniyor.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

Termal uydular, ABD'nin bu sabah saatlerinde bombaladığı nükleer tesisler üzerinde ısı artışları tespit etti.

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

07.03 ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediği iddia edildi.

06.49 ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

06.21 ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

06.09 Hamas, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını İran'ın egemenliğini ihlal eden açık bir saldırı olarak niteleyerek kınadı.

06.09 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi. Guterres, bu çatışmanın kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun diplomatik çözümden başka bir yol aramaması gerektiğini belirtti.

06.07 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın muhtemel misilleme girişimlerine karşı sert bir uyarıda bulundu. Truth Social hesabından bir mesaj yayımlayan Trump, Tahran yönetimine açık bir gözdağı vererek, "İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gerçekleştireceği her türlü misilleme, bu gece tanık olunandan çok daha büyük bir kuvvetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

05.47 ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

05.25 İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

05.22 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

05.05 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise yönelik düzenlediği saldırı sonrası, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Çoğunluk Lideri Tom Emmer, operasyona destek veren açıklamalarda bulundu. Her iki lider de Trump'ın kararlılığını ve "Önce Amerika" politikasını vurguladı.

04.59 ABD, B-2 bombardıman uçakları ile İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti.

04.46 İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo'ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

04.34 İsrail'e ait B-2 tipi 6 savaş uçağının ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara iştirak ettiği öne sürüldü.

04.32 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini duyurmasının ardından İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

04.30 İran, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

04.01 İran, Kum eyaletindeki Fordo Nükleer Tesisi'nin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

03.02 ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

02.07 İsrailli üst düzey bir yetkili, ülkesinin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından uzun bir yıpratma savaşına doğru ilerlediğini belirtti.

01.59 İsrail ordusu, doğudan fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini ileri sürdü.

01.38 İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer tesislerine saldırıları kınamayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye ve UAEA'ya güvenmediklerini belirterek, "Artık UAEA'ya ve onun denetimlerine güvenmiyoruz, bunları İsrail için casusluk aracı kabul ediyoruz." dedi.

00.42 İran, dünkü saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın vurulduğunu iddia etti.

- ⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.