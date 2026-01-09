İSTANBUL 15°C / 8°C
ABD, İran'daki gösterileri yakın takibe aldı: Protestolar ciddi

ABD merkezli internet sitesi Axios, Washington'un İran'daki protestoların 'ülkede rejimi devirebileceği' ihtimalini yakından takip ettiğini öne sürdü.

AA9 Ocak 2026 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Axios'un ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Washington'un bir süredir İran genelinde devam eden protestolara yaklaşımı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, ABD'nin geçen hafta elde ettiği istihbaratın, "protestoların rejimin istikrarını tehdit edecek güçte olmadığı" yönünde olduğunu aktardı.

Öte yandan yetkililer, bu görüşün "son olaylar ışığında yeniden değerlendirildiğini" belirtti.

Kıdemli bir yetkili, "Protestolar ciddi ve biz de onları takip etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, protestoların başlangıcından bu yana İran'a yönelik tehditlerde bulunmuş, gösterilerde insanlara sert müdahalede bulunulması halinde "İran'ı çok sert vuracağını" söylemişti.

⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

