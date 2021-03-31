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Dünya

ABD, İran'dan enerji ithalatı için Irak'a verdiği muafiyeti 120 gün uzattı

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'dan elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için Irak'a sağladığı muafiyeti 120 gün daha uzattığı bildirildi.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:02
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Amerikan medyasına açıklama yapan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Irak'a sağlanan muafiyet süresinin yeniden 120 güne çıkarıldığını ancak bu süre içinde Bağdat'ın Tahran'a olan enerji bağımlılığını azaltmasını umduklarını belirtti.

Önceki Donald Trump yönetimi, İran'dan elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için Irak'a verilen muafiyet süresini 60 güne indirmişti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a bir dizi yaptırım uygularken, İran ile işbirliği yapan tüm ülkelere de benzer yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Irak'a ise İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getiren Trump yönetimi, bu süreyi önce 120 gün olarak belirlemiş, daha sonra süreyi 60 güne indirmişti.

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