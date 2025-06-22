İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu.

ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu.

RUSYA: ABD'NİN İRAN'DAKİ NÜKLEER TESİSLERE YÖNELİK SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Egemen bir devlete yönelik saldırıların sorumsuz bir karar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, İsrail'in saldırılarının ardından, ABD'nin İran'daki bazı nükleer tesislere yönelik saldırı düzenlemesini şiddetle kınıyor. Hangi argümanlar kullanılırsa kullanılsın, egemen bir devletin topraklarına füze ve bombalı saldırı düzenleme kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal ediyor. Özellikle BMGK daimi üyesi olan ülkenin bunu yapması endişe verici."

Bu saldırının oluşturabileceği radyolojik sonuçların değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "bunun bölgesel ve küresel güvenliği baltalayan tehlikeli gerginlik döngüsünü ve Orta Doğu'da çatışmanın büyümesi riskini daha da artırdığının" altı çizildi.

İran'a yönelik saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetim ve izleme sistemine dayalı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) zarar verdiği kaydedilen açıklama, UAEA'nın ve BMGK'nin buna tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve İsrail'in çatışmacı eylemlerine birlikte karşı koymak lazım. Saldırganlığı sona erdirmeye, durumun siyasi ve diplomatik yola döndürülmesi için koşulların yaratılması yönünde girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırılarına Rusya'dan da tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ABD'nin İran'a saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Barışçı bir başkan olarak göreve gelen Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. Trump bu gidişle Nobel Barış Ödülü'nü alamayacak" dedi.

"TÜM BU GELİŞMELER ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutskiy ise saldırıların "ABD açısından askeri hiçbir gerekçesi olmadığını ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru gösterilemeyeceğini" söyledi. Aynı zamanda Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Slutskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tırmanan gerilimin sonuçları bölgenin ötesine geçebilir. Washington, Tahran'ın yanıtının kaçınılmaz olduğunu biliyor. Tüm bu gelişmeler çatışma sarmalını yeni bir seviyeye taşıyor ve Üçüncü Dünya Savaşı riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.