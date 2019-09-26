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ABD, İranlı üst düzey yetkilileri ve ailelerini yaptırım listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı bazı üst düzey yetkili ve ailelerinin ABD'ye girişinin yasaklandığını bildirdi.

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Bakan Pompeo, Başkan Donald Trump tarafından yayımlanan konuya ilişkin başkanlık bildirgesine atıfta bulunarak yazılı bir açıklama yaptı.  
 
ABD'de iyi eğitim alan ve iş imkanına sahip olan İranlı yöneticilerin ve ailelerinin ABD'deki özgürlük ve refahı suistimal ettiğini belirten Pompeo, "Bu bildirgeyle belirlenen üst düzey rejim yetkilileri ve aileleri, artık ABD'ye giremeyecek. Onlar, İran'da yaptıkları yolsuzluk ve yanlış yönetimle kendi halkına acı çektirirken, ABD'deki özgür toplum ve avantajları kullanamayacaklar." ifadelerini kullandı.
 
Pompeo, Tahran yönetiminin İran'daki etnik azınlıklara ve farklı dine mensup gruplara baskı uyguladığını ileri sürdü.
 
İran yönetiminin yabancı ülke vatandaşlarını tutuklamak suretiyle dış politikada koz elde etmeye çalıştığını savunan Pompeo, "ABD, İran halkı acı çekerken İranlı yetkililerin ve ailelerinin Amerika'ya girmesine izin veremez." değerlendirmesinde bulundu.
 
- ABD kimyasal silah kullanıldığını teyit etti
 
Ayrıca Pompeo, mayıs ayında Suriye'de meydana gelen saldırıda Beşar Essed rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettiklerini belirtti. Pompeo, İdlib'te yaşanan saldırıda klorin gazı kullanıldığını belirlediklerini bildirdi.

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