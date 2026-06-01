ABD-İspanya hattında güvenlik tehdidi! Bluetooth ismi yolcu uçağını geri döndürdü

ABD'den İspanya'ya gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait yolcu uçağı, uçuş sırasında ortaya çıkan olası güvenlik tehdidi nedeniyle geri döndü. Hava trafik kontrol kayıtlarına göre, bir yolcu bluetooth cihazına tehdit olarak algılanabilecek bir isim vermesi üzerine güvenlik ekipleri uçağı incelemeye aldı.

1 Haziran 2026 Pazartesi 09:08
CBS News'ün haberine göre, New York ve New Jersey Liman İdaresinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Palma de Mallorca bölgesine gitmek üzere havalanan uçak, yaklaşık 3,5 saat sonra Newark'a geri iniş yaptı.

United Airlines, Boeing 767 tipi uçakta 190 yolcu ve 12 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre, bir yolcu bluetooth cihazına tehdit olarak algılanabilecek bir isim vermesi üzerine güvenlik ekipleri uçağı incelemeye aldı.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir yolcu ise kabin ekibinin yolculardan bluetooth cihazlarını kapatmalarını istediğini ancak iki cihazın açık kalmaya devam ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine uçağın, şirket merkeziyle yapılan görüşmenin ardından geri dönme kararı aldığı aktarıldı.

Uçağın Newark'a iniş yapmasının ardından yolcular tahliye edilerek güvenlik kontrolünden geçirildi.

