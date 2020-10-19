İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8904
  • EURO
    9,2999
  • ALTIN
    484.146
  • BIST100
    1206.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İsrail için tehdit etti! Normalleşmemenin karşılığı ''terör listesi''
Dünya

ABD, İsrail için tehdit etti! Normalleşmemenin karşılığı ''terör listesi''

Bir İsrail televizyonu tarafından açıklanan iddiaya göre Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracak

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:05
ABONE OL

 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Trump'ın bugün atacağı "tweet" ile Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıklayacağı ileri sürüldü.

Haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı ifade edildi.

İsrail basınında önceki günlerde çıkan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.