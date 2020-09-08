ABD, İsrail'deki büyükelçiliğine ait konutu sattı

AA 08 Eylül 2020 Salı 21:44 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 21:44

ABD yönetimi, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması nedeniyle Tel Aviv yakınındaki büyükelçilik konutunu adı açıklanmayan bir müşteriye sattı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Herzliya kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne ait konutu sattığı belirtildi.

Açıklamada, konutun en iyi teklifi veren kişiye satıldığı ifade edilirken, alıcının kimliği ve satış fiyatına ilişkin bilgi verilmedi.

Bu satışın, ABD'nin Mayıs 2018'de İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını tamamlayıcı nitelikte olduğu ve gelecek Washington yönetiminin büyükelçiliği tekrar Tel Aviv'e taşımasını zorlaştırmak için atılmış bir hamle olduğu belirtiliyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından söz konusu konutu kullanmayı bırakmıştı.

Yahudi asıllı ABD'li iş insanı müşteriler arasındaydı

İsrail basını söz konusu konut için ABD yönetiminin yaklaşık 89 milyon dolar fiyat biçtiğini, "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen Yahudi asıllı ABD'li iş insanı Sheldon Adelson'un da müşterileri arasında yer aldığını yazmıştı.

ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın kurucusu ve sahibi olan Adelson, Başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına destek veren isimlerden biri olmuştu.

Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararında da etkili olduğu dile getirilen Adelson, büyükelçiliğin taşınması için Kudüs'te düzenlenen törene katılmıştı.