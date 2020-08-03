İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9673
  • EURO
    8,2046
  • ALTIN
    441.115
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İsrail'den aldığı ''Demir Kubbe'' savunma sistemini nakletmek için kargo uçağı gönderdi
Dünya

ABD, İsrail'den aldığı ''Demir Kubbe'' savunma sistemini nakletmek için kargo uçağı gönderdi

ABD'nin, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin nakli için kargo uçağı gönderdiği belirtildi.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:54
ABONE OL

İsrail medyasında yer alan habere göre, savunma sisteminin nakliyatı için dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberde, Demir Kubbe savunma sisteminin nakliyatı için gelen kargo uçağının çok sayıda askeri tır taşıdığı belirtildi.

ABD Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, 2019 yılının Şubat ayında yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

ABD ordusuna iki adet Demir Kubbe hava savunma sisteminin satın alınma işlemleri aynı yılın ağustos ayında yapılmıştı.

İsrailli şirket Rafael tarafından üretilen Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.