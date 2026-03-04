İSTANBUL 14°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

ABD-İsrail'den Tahran'a ağır bombardıman

ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Türkmenistan Caddesi büyük hasar alırken bölgedeki Diplomatik Polis Merkezi tamamen yıkıldı.

4 Mart 2026 Çarşamba 17:14
ABD-İsrail'den Tahran'a ağır bombardıman
ABD-İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Tahran oldu. Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana gün boyu süren saldırılar kentin birçok noktasında ağır yıkıma yol açtı.

Saldırılar sonucu yıkımın yaşandığı yerlerden biri de Diplomatik Polis Merkezi'nin bulunduğu Türkmenistan Caddesi oldu.

AA ekibi, ABD-İsrail saldırıları sonrası ağır hasar alan Türkmenistan Caddesi'ni ve yıkılan Diplomatik Polis Merkezi'ni görüntüledi.

Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.

Yıkılan Polis Merkezi'nin enkazındaki polis ekipmanları ve üniformaları dikkati çekti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bölgedeki görgü tanıkları, saldırı esnasında Diplomatik Polis Merkezi'nin karşısında bulunan bir restoranda insanların olduğunu ve yemek yedikleri sırada hayatını kaybettiklerini aktardı.

Saldırı sonucu ev ve işyerleri hasar alan Türkmenistan Caddesi sakinleri evlerini tahliye etmeye çalışıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olan doğal gaz idaresinde çalıştığını belirten bir işçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırı sonrası oluşan gaz kaçaklarını tamir etmek için buradayız. Gaz sıkıntıları yangına neden olabilir önlem almaya çalışıyoruz." dedi.

ABD-İsrail saldırıları sırasında Tahran'ın Firdevsi Meydanı'ndaki başka bir Diplomatik Polis Merkezi'ni de hedef almıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

