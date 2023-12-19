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Dünya

ABD: İsrail'e zor sorular sorduk

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmesine ilişkin, 'İsrail'e zor sorular sorduklarını' ve kilise, cami, okul ve hastane gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırılmaması gerektiğini bildirdi.

AA19 Aralık 2023 Salı 23:52 - Güncelleme:
ABD: İsrail'e zor sorular sorduk
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve İsrailli keskin nişancıların öldürdüğü iki siville ilgili gündemi değerlendirdi.

Sözcü Miller, ABD olarak kilise, cami, okul veya hastane gibi sivillerin kullandığı mekanlara herhangi bir saldırı düzenlenmesini istemediklerini İsrail'e açık bir şekilde belirttiklerini hatırlattı.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sivil kayıplarının azaltılması ve önlenmesi konusunda Tel Aviv yönetimine gerekli hatırlatmaları birçok kez yaptığını ifade etti.

ABD'li sözcü, İsrail ordusuna mensup keskin nişancıların hafta sonu Gazze'deki Rahibeler Manastırı'nda iki Hıristiyan kadını hedef alarak öldürmesine ilişkin soruya ise, "Bu konuyla ilgili spesifik olarak şunu söyleyeceğim, bu konudaki endişemizi doğrudan İsrail hükümetine ilettik ve bu olayla ilgili zor sorular sorduk." yanıtını verdi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürülmesine ilişkin endişelerini İsrail'e ilettiklerini bir kez daha dile getirdi.

- İsrail ordusu kiliseleri de hedef aldı

Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirmişti.

Gazze'deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı Cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."

  • Sivil alanlara saldırı
  • Kilise saldırısı

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