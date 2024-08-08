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Dünya

ABD: İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesi yapıcı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal eden İsrail'e tepki göstererek, bu adımın yapıcı olmadığını bildirdi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
ABD: İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesi yapıcı değil
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etmesini değerlendirdi.

Miller, Norveç'in Orta Doğu ve Filistin ile ilgili süreçlerde bugüne kadar hep yapıcı roller oynadığına işaret ederek, "Onların bu rolü oynamasını engellemeye dönük bu adımın yapıcı olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Oslo Anlaşması'ndan bu yana çeşitli örnekler veren Miller, Norveç'in İsrail-Filistin sorununda barışçıl çözümler için oynadığı rollere dikkati çekerek İsrail'in son adımını doğru bulmadıklarını belirtti.

İsrail, bugün, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.

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