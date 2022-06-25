Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 122. gününe girdi.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş sayısız sivil ve askeri kayba sebep olurken bir yandan da dünyayı büyük bir krize sürükledi. ABD, Rus donanmasının Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına mayın döşeme emri verdiğini açıkladı. Gizliliği yeni kaldırılan ABD istihbaratına göre, Rus donanmasına Odesa ve Ochakiv limanlarına mayın döşeme emri verildi ve Ukrayna tahıl ihracatının ablukasının bir parçası olarak Dinyeper Nehri'ni ise çoktan mayınlarla döşedi. İstihbarat operasyonu, bu hamlelerin Rusya'nın küresel kıtlığı tetiklemekle tehdit eden tahıl ihracatı ablukasının bir parçası olduğunu iddia ediyor. ABD'li yetkililer ayrıca, tahıl ihracatındaki kesintinin küresel bir kıtlığı tetiklemekle tehdit ettiği bir zamanda, Ukrayna'nın en büyük ikinci tahıl terminali Mykolaiv'de bu ayın başlarında Rus füze saldırılarının yol açtığı hasarı gösteren uydu görüntüleri yayınladı.

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Rusya, Karadeniz limanlarının çevresine mayın döşediğini yalanladı ve Kiev'le ilgili iddiaları tersine çevirerek Ukraynalıların kendi limanlarına mayın döşediğini iddia etti. ABD istihbaratı bunun, hâlâ Ukrayna kontrolündeki kıyı şeridini kesmek için ortaya konan bir Rus stratejisi olduğunu bildirdi. ABD'li bir yetkili, " Rusya'nın aslında Karadeniz'de Ochakiv yakınlarındaki mayınları yerleştirdiğini doğrulayabiliriz. Ayrıca Rus güçlerinin daha önce Dinyeper Nehri'nde de mayın kullandığına dair işaretlerimiz var" sözleriyle iddiaları açıkladı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

06:00 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

05:00 Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon avro kredi aldığını açıkladı.

04:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesinin tarihi ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Harkiv Teknik Üniversitesi bir Rus füzesinin isabet etmesi sonucu zarar gördü.

02:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek, "Ukrayna'daki savaşın enflasyon üzerinde ağır bir etkisi var" ifadelerini kullandı.

01:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin son yıllarda ekonomide sorumsuz politika izlediklerini ve bunun küresel enflasyondaki artışa neden olduğunu söyledi.

00:50 Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı.

00:00 ABD'nin üç paket halinde Ukrayna ordusuna vermeyi taahhüt ettiği 12 HIMARS roket sisteminden ilk dördü Ukrayna'da kullanılmaya başlandı.