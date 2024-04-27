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Dünya

ABD istihbaratı emri Putin'in vermediğini iddia etti

ABD istihbarat kaynakları, şubat ayında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın öldürülme emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vermediğini iddia etti.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
ABD istihbaratı emri Putin'in vermediğini iddia etti
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The Wall Street Journal, ABD istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye dayandırdığı haberinde, söz konusu kişilerin gizli istihbarat kaynakları, kamuya açık veriler ve ölümün zamanını araştırdığını bildirdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığının istihbarat biriminin de ABD istihbarat kaynaklarının görüşünü benimsediği belirtildi.

Buna göre, ABD istihbarat kaynakları, şubat ayında cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy'ın öldürülme emrini Putin'in vermediğini savundu.

Ölümün ne koşullarda gerçekleştiğini henüz netleştiremeyen kaynaklar, Navalnıy'ın gerçek ölüm nedeninin hiçbir zaman bilinemeyebileceğine işaret etti.

16 Şubat'da Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiği haberinin gelmesinin ardından, Avrupa'da birçok lider ve ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i suçlamıştı.

Biden, "Hataya düşmeyin, Navalnıy'ın ölümünden Putin sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

- NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

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