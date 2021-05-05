ABD istihbaratına göre Taliban, Afganistan'da iktidara gelmesi halinde kadınların haklarını kısıtlayabilir

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haynes'in kamuoyuna açıkladığı raporda, istihbarat kuruluşlarının "Taliban'ın kadın haklarına yönelik kısıtlayıcı tutumunda bir değişim olmadığı, iktidarı ele geçirmesi halinde son 20 yılda edinilmiş hakların büyük bölümünü geri alacağı" ifadeleri yer aldı.

Yıllar içinde örgütün liderliğinde çok az değişim olduğuna, tezlerinde ısrar ettiğine ve kontrolündeki bölgelerde sert sosyal kısıtlamalar uyguladığına dikkat çekilen raporda, "Taliban hakimiyetinde kadın haklarındaki herhangi bir gelişme muhtemelen ülke için destekten çok dış baskıya bağlı olacak, koalisyon güçlerinin çekilmesi bu alanda risk yaratacak." değerlendirmesine yer verildi.

Afganistan'da nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan 27 milyon kayıtlı mobil telefon kullanıcısı olduğuna işaret edilen raporda, iletişim teknolojisindeki gelişmenin aşırılıkçı davranışlara karşı dünyanın farkındalığını arttırabileceği ve uluslararası tepkileri harekete geçirebileceği vurgulandı.

Taliban'ın iktidara geldiğinde ilk zamanlarda kendi koyacağı kurallarla hakimiyet kurmaya odaklanmasının muhtemel olduğu belirtilen raporda, "Örgüt meşruiyet arzusu ve dış yardım ihtiyacı nedeniyle, zaman içinde davranış tarzını görece yumuşatabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Taliban, ülkenin kontrolünü ele geçirdiği 1990'lı yıllarda kadınların eğitim ve çalışma haklarını elinden almış, kamusal alanlarda burka giymeyi zorunlu hale getirmişti. Örgüt o yıllarda ABD ve Avrupa'dan gelen tepkilere rağmen tutumunu değiştirmemişti.

Taliban, Afganistan'ın 11 Eylül saldırılarını izleyen dönemde ABD ve NATO kuvvetleri tarafından işgal edilmesinin ardından iktidarını kaybetmiş, kadınlar eğitim ve çalışma haklarını savaş yıllarında yeniden kazanabilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD ve NATO güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağını, işgalin yıl dönümü olan 11 Eylül'den önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.