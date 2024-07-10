İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9288
  • EURO
    35,6766
  • ALTIN
    2512.79
  • BIST100
    10756.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD istihbaratından Rusya iddiası: Trump'ın kazanması için çalışıyorlar
Dünya

ABD istihbaratından Rusya iddiası: Trump'ın kazanması için çalışıyorlar

ABD istihbaratı, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve Donald Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini ileri sürdü.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
ABD istihbaratından Rusya iddiası: Trump'ın kazanması için çalışıyorlar
ABONE OL

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale girişimlerine dair basını bilgilendirdi.

Yetkili, Rusya'nın 2016 ile 2020 seçimlerindeki gibi sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerde Trump'ı desteklemek için yoğun çaba harcadığını ileri sürdü.

Moskova'nın bu seçim sürecinde şu ana kadar tespit edilen faaliyetlerinin, Demokrat Parti e-postalarının ele geçirilmesi ve sızdırılması, önceki seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ın kampanyasını baltalamayı amaçlayan bazı eylemleri içerdiğini savunan yetkili, Rusya'nın müdahale girişimlerinin 2016'daki ölçek veya kapsamda olmadığını söyledi.

Rusya'nın bu kapsamda belirli seçmen kitlesini hedef alarak bölücü söylemleri teşvik ettiğini ve bazı politikacıları karalamaya çalıştığını ifade eden yetkili, İran'ın da bu yöndeki çabalarını artırdığını ve son haftalarda Gazze'deki savaşa karşı protestoları gizlice desteklediğini iddia etti.

Yetkili, "Rusya'nın başkanlık yarışı tercihlerinde geçmiş seçimlere kıyasla bir değişim gözlemlemedik." diyerek Moskova'nın önceki seçimlerde olduğu gibi Rusya'nın Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ise dün basına yaptığı açıklamada, İran hükümetine bağlı kişilerin internetteki platformlarda aktivist rolüne büründüğünü, protestoları teşvik etmeye çalıştığını ve protestoculara mali destek sağladığını iddia etti.

Şu ana kadar gözlemlenen faaliyetlerin seçim prosedürlerini bozmaya yönelik girişimler içermediğini aktaran yetkililer, seçim tarihi yaklaştıkça Moskova ve diğer ülkelerin çabalarının artmasının muhtemel olduğunu savundu.

- ÇİN MÜDAHALE GİRİŞİMİNDE BULUNMADI

ABD istihbarat yetkilisi, Çin'in ise ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmadığını kaydetti.

Yetkili, Rusya'nın 2016 seçimlerinden sonra karşılaştığı türde tepki almak istemeyen Çin'in, diplomatlarına adaylar arasındaki tercihlerini tartışmaktan bile kaçınmaları mesajını ilettiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.