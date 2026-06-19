ABD istihbaratından Washington'a kritik uyarı: Netanyahu barışı baltalayabilir

Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, söz konusu uyarı, Netanyahu ile Trump hükümetleri arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde geldi.

Bu kapsamda, ABD istihbarat kurumlarının, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile kalıcı bir barış anlaşmasına varma çabalarını baltalayabilecek adım atma olasılığının muhtemel olduğu" konusunda Washington yönetimini uyardığı öne sürüldü.

İstihbarat raporlarında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürme konusunda niyetli olduğu, bu durumun ABD-İran mutabakatının temel unsurlarından birini ihlal edeceği ileri sürüldü.

Yeni bir raporda, İsrail'de sonbaharda yapılması planlanan genel seçimler karşısında Netanyahu'nun siyasi geleceğinin, iç kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeyeceğini ve Hizbullah ile çatışmaları tırmandırmaya kararlı olduğunu göstermesine bağlı olduğu iddiasında bulunuldu.

Raporda ayrıca, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın şartlarının İsrail'de hayal kırıklığı yarattığı öne sürülürken ABD'li yetkililerin bu şartların İsrail'in Tahran üzerindeki "azami baskıyı sürdürme stratejisini zayıflattığını" değerlendirdiği belirtildi.

Mutabakatın, İsrail'in Hizbullah'a karşı meşru müdafaa kabiliyetini kısıtlayabileceği yönünde İsrail'de algı olduğu öne sürülen raporda, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi veya herhangi bir çatışmaya son vermesi durumunda bunun İsrail'de Netanyahu'nun yenilgisi olarak görüleceği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sona erdirse bile ülkenin güneyinden askerleri çekmeyi reddetmesi olasılığının, ABD-İran mutabakatını "başarısızlığa mahkum edebileceği" öne sürüldü.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin TSİ 16.00'da yürürlüğe girdiğini iddia etmişti.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında, "ABD'nin mutabakat zaptının ilk maddesine bağlı kalmaması, hala İran halkının güvenini kazanma iradesine sahip olmadığını göstermektedir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olduğunu belirterek, "Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor" dedi.

İran, 19 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD müzakerelerinin "daha sonraki bir tarihe" ertelendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu." ifadesini kullandı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD'nin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını artırmayacağına dair İran'a güvence verdiğini iddia etti.

İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'nı kullanmak için planlanan ücretlerden feragat edeceğini belirtti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, İran'ın ABD ile görüşmelere başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediğini aktardı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Geçmiş müzakerelerde gösterdiğimiz gibi, belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme ve İran milletinin çıkarlarını elde etme konusunda kararlıyız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği" iddia edildi.

ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu.

05:27 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir "sınırının olmadığını" savundu.

04:47 Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı.

02:48 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan gerilimin büyümemesi için kabine üyelerinin Washington'a yönelik açıklamalarının kendi tutumunu yansıtmadığını aktarmaya çalıştığı bildirildi.

02:11 İsrail'de, ABD-İran mutabakatının ardından Washington yönetimiyle yaşanan gerginliğin silah ambargosuna yol açma ihtimali endişeye neden oldu.