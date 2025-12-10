İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

ABD jetleri Venezuela yakınlarında uçtu

ABD ordusuna ait iki savaş uçağı, Venezuela hava sahası yakınlarında 30 dakika uçuş yaptı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 07:27
ABD jetleri Venezuela yakınlarında uçtu
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, Amerikan savaş uçakları Güney Amerika ülkesinin hava sahası civarında göründü.

Uçuş takip verilerine göre, iki ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin isminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD savunma yetkilisi, iki F/A-18'in bölgede "rutin eğitim uçuşu" gerçekleştirdiğini belirtti.

Yetkili, uçakların uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığını ve görevin herhangi bir provokatif amaç taşımadığını söyledi.

