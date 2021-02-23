ABD Johnson&Johnson'ın aşısını görüşecek

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 26 Şubat Cuma günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verilmesini görüşecek.
FDA uzmanları, tek dozluk aşının etkili ve güvenli olup olmadığını değerlendirecek.
Jonhson&Johnson aşısının FDA'da onaylanması durumunda ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.
Kovid-19'u önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu belirtilen Johnson&Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.