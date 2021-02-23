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Dünya

ABD Johnson&Johnson'ın aşısını görüşecek

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayını görüşecek.

AA23 Şubat 2021 Salı 21:48 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 21:48
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 26 Şubat Cuma günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verilmesini görüşecek.

FDA uzmanları, tek dozluk aşının etkili ve güvenli olup olmadığını değerlendirecek.

Jonhson&Johnson aşısının FDA'da onaylanması durumunda ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Kovid-19'u önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu belirtilen Johnson&Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

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