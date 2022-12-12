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Dünya

ABD, Kabil'de otele yapılan saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Çinlilerin de kaldığı bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı kınayarak Taliban'ı uluslararası topluma ve Afgan halkına verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
ABD, Kabil'de otele yapılan saldırıyı kınadı
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Price, bakanlıkta düzenlediği günlük basın toplantısında, Kabil'deki silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin, "Masum sivillere yönelik şiddet kullanılmasını esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Afgan halkının uzun süredir şiddet ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Price, "Bugün yaşananları kesin bir suretle kınıyoruz. Saldırıya ilişkin bilgiler henüz taze. Bu saldırıda gaddar taktikler uygulayan DEAŞ-K'nın ayak izlerini görüyoruz." ifadesini kullandı,

Price, Taliban'ı da uluslararası topluma ve Afgan halkına verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ederek, ülkede teröre mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kabil'de, Çinlilerin de kaldığı bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otele düzenlenen saldırının üç saldırganın öldürülmesiyle son bulduğunu söylemişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

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