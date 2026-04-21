  • ABD kabinesinde bir değişiklik daha... Çalışma Bakanı görevden ayrılıyor
Dünya

ABD kabinesinde bir değişiklik daha... Çalışma Bakanı görevden ayrılıyor

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in görevden ayrılacağını açıkladı. Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi devralacağı duyuruldu.

AA21 Nisan 2026 Salı 01:07 - Güncelleme:
ABD kabinesinde bir değişiklik daha... Çalışma Bakanı görevden ayrılıyor
ABD'de Trump yönetiminin önemli isimlerinden Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, özel sektöre geçiş kararı aldı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı ve Chavez-DeRemer'in görevdeki performansını övdü.

CHEUNG'DAN CHAVEZ-DEREMER'İN AYRILIŞINA DAİR RESMİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

  • Chavez-DeRemer istifa
  • ABD Çalışma Bakanlığı
  • Beyaz Saray
  • Keith Sonderling
  • Steven Cheung

