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Dünya

ABD kabusu yaşıyor! Karaya ulaşan Milton Kasırgası'nda ölü sayısı artıyor

ABD'nin Florida eyaletinde kategori 3 seviyesinde karaya ulaşan Milton Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi.

IHA10 Ekim 2024 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
ABD kabusu yaşıyor! Karaya ulaşan Milton Kasırgası'nda ölü sayısı artıyor
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ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Milton Kasırgası nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin hortumlardan kaynaklandığını bildirdi.

Florida'nın doğu kıyısındaki St Lucie County'de, yaşlıların yaşadığı Spanish Lakes Communities bölgesinde meydana gelen hortumlar, en az beş kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin "en kötü durum senaryosundan" kaçındığını belirtti ancak hasarın hala önemli olduğunu vurguladı. DeSantis, Milton'un karaya çıktığı gün Florida genelinde 19 hortumun teyit edildiğini belirtti. Ulusal Hava Servisi, gün boyunca eyaletin orta ve doğu kesimlerinde yaklaşık 45 hortum rapor edildiğini açıkladı. Kasırgadan korunmak için barınaklara yerleştirilen ABD'liler ise evlerine kendi imkanları ile dönmeye başladı.

EVLER VE İŞYERLERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

PowerOutage.us'a göre Florida'da 3 milyondan fazla ev ve işyeri sabah itibariyle elektriksiz kaldı. Tampa bölgesinde fırtına ağaçları devirdi, yolları kapattı ve elektrik hatlarını tahrip etti. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, sabah düzenlediği basın toplantısında, bazı mahallelerin sular altında kaldığını, ancak hasarın tam boyutunun henüz belirlenmediğini söyledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Acil durum ekipleri, kasırganın etkilediği bölgelerde kurtarma operasyonlarına devam ediyor. 42 operasyonda en az 48 kişi kurtarıldı. Tampa Polis Şefi Lee Bercaw, acil durum ekiplerinin gece boyunca birçok yardım çağrısına cevap verdiğini ve bir ağacın bir evin üzerine devrilmesinin ardından 15 kişinin kurtarıldığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Milton Kasırgası'nın yol açtığı felaket nedeniyle Florida'daki yerel liderlerle konuşarak federal hükümetin tam destek sağlama sözü verdi.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre Tampa, Palm Beach ve St. Pete-Clearwater havaalanları, acil durum uçakları dışında Perşembe günü kapalı kaldı. Florida'daki hava ve kara ulaşımı kasırganın etkisiyle durma noktasına geldi.

Milton Kasırgası'nın neden olduğu hasarın milyarlarca dolarlık hasara neden olması bekleniyor

  • kasırga
  • fırtına

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