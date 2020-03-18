ABD kaçak göçmenleri Meksika'ya yollayacak

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:15

Associated Press'in (AP) haber ajansına konuşan, ismini açıklamak istemeyen iki yetkili, Trump yönetiminin, yasa dışı göçü engellemek amacıyla sınırı kaçak geçen tüm insanları Meksika’ya göndermek için bir plan hazırlığında olduğunu, son kararın ise henüz verilmediğini söyledi.

Yetkililer, Meksika ve Venezuela’nın Kovid-19'un Güney ve Kuzey Amerika’da yayılımını engellemek adına çok yetersiz kaldığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın böylesi bir salgın tehlikesi durumunda sınırı insanlara ve mal geçişine kapatma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Ulusal Güvenlik Departmanı Sözcüsü Heather Swift, Trump'ın Amerikalıları koronavirüs salgınından korumaya odaklandığını ve tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

- GÖÇMEN DESTEKÇİSİ GRUPLARDAN OLASI KARARA KINAMA



Kaçak göçmenleri Meksika’ya geri gönderme kararı henüz çıkmadan göçmenlerle dayanışma gruplarından kınama açıklamaları geldi.

Trump yönetiminin, salgını, zulüm ve baskıdan kaçan insanların sığınma haklarını kısıtlamak amacıyla bahane olarak kullandığını iddia eden Mülteci Koruması İnsan Hakları Birinci Direktörü Eleanor Acer, 'Salgınla ilgili kararlar, uzun zamandır sığınma talebinde bulunan göçmenlere sınırı kapatma gündemi olan Trump yönetimi tarafından değil halk sağlığı yetkilileri tarafından yönlendirilmelidir.' dedi.

Trump yönetiminin, güney sınırını tamamen kapatma ve Meksika'ya göçmenleri geri gönderme politikasından resmi sığınma talebinde bulunan göçmenlerin etkilenmeyeceği belirtildi.

ABD'nin Meksika sınırını kaçak geçenlerle ilgili geçen yıl toplam 851 bin tutuklama yapmıştı.