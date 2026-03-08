Amerikan basını, Mossad ve CIA tarafından desteklenen çeşitli Kürt gruplara mensup silahlı unsurların İran'ın kuzeybatısında rejime karşı kara saldırısı hazırlığında olduğunu yazmıştı. Axios'daki habere göre, ABD ve İsrail'in hedefinin İran içinde belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime karşı iç savaşı tetiklemek olduğunu öne sürülmüştü. İddiaların ardından terör örgütü PKK'nın İran uzantısı PJAK'a bağlı silahlı grupları operasyon sinyali veriyor.

'YAKINDA BAŞLAYACAK'

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDKI) sözde üst düzey yetkilisi Mohammed Salih Kaderi, yaşananları 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi. İran'a karşı kara savaşının çok yakında başlayacağını iddia eden PDKI yetkilisi Kaderi, "İsrail ile güçlü dostluk istiyoruz; iki halk birbirine çok benziyor" ifadelerini kullandı. Kuzey Irak'taki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Sözcüsü Halil Nadiri ise on binlerce militanının İran içinde konuşlu ve hazır olduğunu iddia etti. Savaşa katılımlarının sadece Irak'taki güçleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Nadiri, eyleme geçmek için "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesini şart koştuklarını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in desteklediği örgüt uzantıları İran'a karşı harekete hazırlanıyor.

Bafel Talabani, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

TRUMP'A GÜVENMEDİ

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ise ABD merkezli Fox News kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Talabani'nin ABD Başkanı Trump'ın 'ya bizim yanımızda yer alırsınız ya da karşımızda" tehdidine rağmen ABD'ye güvenmediği görüldü. Bölgede topyekûn bir tırmanma olduğunu kaydeden Talabani, "Trump ile görüştüm. Kendisi oldukça nazikti ve Kürtlerin savaşçı kimliğine büyük saygı duyuyor. Ancak bizim için asıl mesele halkımızın korunmasıdır" dedi. İran'da şu an bir rejim değişikliği beklediğini aktaran Talabani, "Rejim 45 yıldır bu savaşa hazırlanıyor ve sert bir direnç gösterecektir" dedi.

'ANKARA KARŞI ÇIKAR'

Talabani "Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur. Bu hem İran halkını milliyetçi duygularla rejime kenetler hem de Türkiye'nin meşru endişeleri doğar. Kürt birliklerine karşı Türkiye müdahale eder. Kürdistan bir savaş alanı değil, bir köprü olmalı" uyarısında bulundu.

IRAK'TAKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VURULDU

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi. İran Genelkurmay Başkanlığı da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni silahlı gruplar konusunda uyardı.