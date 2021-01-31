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Dünya

ABD Kara Kuvvetleri'nin dergisinde Atatürk'e övgü

ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Military Review dergisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri liderliğinden övgüyle söz edildi. Onun, savaşın kritik noktalarında doğru kararlar verdiği kaydedildi.

31 Ocak 2021 Pazar 16:52 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 16:52
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Derginin son sayısında, Binbaşı Eric Venditti imzasıyla yayımlanan makalede, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki liderliğine dikkat çekildi.

Onun, savaşın kritik noktalarında doğru kararlar verdiği kaydedildi.

Makalede, Mustafa Kemal'in, "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözü alıntılanarak, askerlerine net bir yön ve harekete geçmelerini sağlayacak motivasyonu verdiği belirtildi.

ASKERİ TAKTİKLERE VURGU

TRT Haber'in aktardığı habere göre, makalede Çanakkale Savaşı'ndaki askeri taktikler ayrıntılı bir şekilde aktarıldı; Mustafa Kemal'in askeri liderliğinin yüzyılı aşkın bir süre sonra dahi yol gösterici olduğu vurgulandı.

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