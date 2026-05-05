5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
  • ABD, Karayipler'de ava devam ediyor! Bir gemi vuruldu: 2 ölü
ABD, Karayipler'de ava devam ediyor! Bir gemi vuruldu: 2 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir geminin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, uyuşturucu trafiğinde bulunduğu iddia edilen gemiye yönelik saldırı anlarına yer verildi.

Paylaşımda, 4 Mayıs'ta SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatları doğrultusunda, terör listesinde yer alan örgüt tarafından işletilen bir geminin vurulduğu ve 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Geminin Karayipler'de bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğinin ve uyuşturucu ticaretinde bulunduğunun istihbarat verileriyle doğrulandığı aktarılan paylaşımda, ABD personelinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı gemi ve teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

