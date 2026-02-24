İSTANBUL 14°C / 6°C
  ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine el koydu
Dünya

ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine el koydu

ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden ve yaptırıma tabi tutulan bir petrol tankerine el koydu.

24 Şubat 2026 Salı 17:34
ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine el koydu
Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan görüntülü paylaşımda, ABD ordusunun Karayipler'de takibe aldığı "Bertha" isimli petrol tankerine Hint Okyanusu açıklarında ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "ABD kuvvetleri, gece boyunca ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında, herhangi bir olay yaşanmaksızın, Bertha'ya yönelik ziyaret hakkı, denizden önleme ve bordalama operasyonu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

El konulan tankerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik belirlenen karantina kurallarını ihlal ettiği ve kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Biriminin (OFAC) internet sayfasında, "Bertha" adlı petrol tankerinin Cook Adaları bandıralı olduğu ve İran yaptırımlarına tabi tutulduğu bilgisi yer alıyor.

