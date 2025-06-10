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Dünya

ABD karıştı! Los Angeles sokakları alev alev

ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmen operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar şiddete dönüştü, polis müdahalesiyle 100'den fazla kişi gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

IHA10 Haziran 2025 Salı 15:35 - Güncelleme:
ABD karıştı! Los Angeles sokakları alev alev
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ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara tepki olarak gerçekleştirilen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına tepki olarak gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Göstericiler şehir merkezinde araçları ateşe verdi, kolluk kuvvetleriyle çatıştı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass pazartesi gecesi "marjinal grupların" gerçekleştirdiği protestolarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bass, şiddetli protestoların ve vandallığın gece geç saatlerde gerçekleştirildiğini, şiddet içeren protestoların göçmenleri destekleyen kişiler tarafından değil, "marjinal gruplar" tarafından yönetildiğini belirtti.

Bass, "Bu gece 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, çoğunun da yasa dışı gösteriden gözaltına alındığını biliyorum. Bunun protestolarla hiçbir ilgisi yok. Göçmenlerin hakları için mücadele ediyorduk, operasyonların durdurulmasını istiyorduk" dedi. Bass, Başkan Donald Trump yönetimine kentteki göçmen operasyonlarını durdurması çağrısında bulunarak, "Federal hükümetin ricamızı duyacağını umuyorum: Operasyonları durdurun. Bu, şehrimizde korku ve kaosa yol açıyor ve gereksiz. Umarım duyuluruz" şeklinde konuştu.

Polis, ICE tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan göçmenlerin tutulduğu şehir merkezindeki federal gözaltı merkezinin dışında toplanan yüzlerce göstericiyi dağıttı.

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