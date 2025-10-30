İSTANBUL 20°C / 12°C
30 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

ABD-Katar hattında ''Gazze'' diplomasisi: İşgalci İsrail'e karşı ortak ses çağrısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştü. Görüşmede, barışın ve arzu edilen istikrarın önünü açmak için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurgulandı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
ABD-Katar hattında ''Gazze'' diplomasisi: İşgalci İsrail'e karşı ortak ses çağrısı
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiler ve bunları destekleme ve geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar, ayrıca Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması ışığında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ve ortak öneme sahip bazı konuları değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak, bölgede sürdürülebilir barışın ve arzu edilen istikrarın önünü açmak için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

