ABD, kendi vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki ABD birliklerine, 'gereksiz personelin ülkeden ayrılması' yönünde talimat verdi. Bakanlığın güvenlik uyarısı başlıklı notunu yayımlayan ABD’nin Irak Büyükelçiliği, ülkedeki personelin yapması gerekenleri sıraladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bir güvenlik duyurusu ile “hem Bağdat Büyükelçiliğindeki hem de Erbil Konsolosluğundaki gereksiz bütün personelin Irak’ı terk etmesi” yönünde talimat verdi.
ABD’nın Irak Büyükelçiliğince duyurulan güvenlik uyarısında, “Her iki tesiste de normal vize işlemleri geçici olarak askıya alınmıştır. ABD hükûmeti, Irak’taki ABD vatandaşlarına acil hizmetleri sunma noktasında sınırlı kabiliyete sahiptir.” denildi.
Irak’taki ABD personelinin yapması gerekenleri sıralayan Irak Büyükelçiliği, şu maddeleri paylaştı:
• En kısa zamanda ticari taşımacılık şirketleriyle Irak’tan ayrılın
• Irak’taki ABD tesislerinden uzak durun
• Gelişmeleri takip etmek için yerel basını takipte kalın
• Kişisel güvenlik planlarınızı gözden geçirin
• Çevrenize karşı gözünüz açık olsun
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