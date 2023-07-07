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Dünya

ABD kimyasal silahlarını imha etti

Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, ABD'nin beyan ettiği son nükleer silah stokunu da yok ettiğini duyurdu.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 22:56 - Güncelleme:
ABD kimyasal silahlarını imha etti
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McConnell, yaptığı yazılı açıklamada, Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini belirtti.

Söz konusu silahların ABD'nin beyan ettiği son silahlar olduğunu ifade eden McConnell, Soğuk Savaş'ın sonunda 30 bin tona ulaşan ABD'nin nükleer silah stokunu yok etme sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.

ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü.

  • Mitch McConnell
  • nükleer silah stoku

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