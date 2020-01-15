ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli

star.com.tr 15.01.2020 11:06 - Güncelleme: 15.01.2020 11:13

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD hükümeti, Irak'taki Amerikan güçlerinin çıkarılması halinde, Irak'a verilen 250 milyon dolarlık askeri yardımı kesecek.

İranlı üst düzey general Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlenen ABD saldırısının hemen ardından olağanüstü toplanan Irak Meclisi, tüm yabancı askeri güçleri ülkeyi terk etmesi kararı aldı.

Kararın ardından ülkeden çekilmeyeceğini açıklayan ABD, yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşleri Bürosu, mevcut mali yıl için, Irak'a verilen çeyrek milyar dolarlık askeri finansmanın tamamını kesmek için çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz hafta ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Amerikan güçlerinin sadece kendi şartlarıyla çekileceğini söyledi.

YİNE BİR S-400 KRİZİ

ABD'nin Bağdat'taki Süleymani saldırısı ve İran'ın misilleme olarak Irak topraklarındaki ABD üslerine düzenlediği füze saldırıları, Irak'ı çözüm arayışına itti.

Geçtiğimiz günlerde bazı Iraklı yetkililer, Rusya ile S-300 veya S-400 hava savunma sisteminin alımı için masaya oturduklarını duyurdu.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Irak'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nde sorulan bir soruyu yanıtlayan Hood, Rus füze sistemlerini satın almak için yapılacak bir anlaşmanın yaptırımları tetikleyeceğini ve ABD'nin ortaklarına bu tarz eylemlerden kaçınmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

IRAK MECLİSİ'NİN KARARI

Haberde, Irak'ın Rusya ile olası S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması konusunda istişarelere başladığı hatırlatılırken, Irak Meclisi üyelerinin Rusya ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Irak Meclisi, 3 Ocak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında ABD'nin düzenlediği ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ve Haşdi Şabi komutanı Mehdi Mühendis'in öldürüldüğü saldırıdan 2 gün sonra olağanüstü toplanarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi kararı aldı.

Kararın ardından Almanya ve İspanya güvenlik gerekçesiyle Irak'taki askerlerinden bazılarını ülkeden çıkardı. Ancak ABD, Irak'ın bu konuda baskı yapması halinde yaptırımlarla karşılalacağı tehdidinde bulundu.

NE ABD NE İRAN... IRAK ENDİŞELİ

Süleyamani'nin öldürülmesinden hemen önce Irak'ta halk, İran'ın Irak üzerindeki tahakkümünden duyduğu rahatsızlığı, sokağa çıkarak gösteriyordu. Ayrıca kötüye giden ekonomi, kaos ve güvensizlik ortamı nedeniyle ABD suçlanıyordu.

Iraklılar şu anda vekalet savaşlarının ortasında kalan ülkeleri için endişeli. Süleymani'nin ülkelerinde öldürülmesi, İran misillemelerinin Irak topraklarında yapılması, Irak halkını istemediği bir çatışmanın ortasına itiyor.

Ancak Iraklılar taraf tutmuyor ve iki dış gücün de ülkeden ellerini çekmesini, huzur ve refah istiyor.