ABD-Kolombiya hattında kriz! Trump dolar musluğunu kapadı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'yı yasa dışı uyuşturucu ticaretine ortak olmakla suçladı. Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, 'Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum' açıklamasında bulundu.

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 10:10
ABD-Kolombiya hattında kriz! Trump dolar musluğunu kapadı
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı yasa dışı uyuşturucu ticaretine ortak olmakla suçlayarak, "Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Kolombiya ile yaşanan gerilime ilişkin soruları cevapladı.

ABD Başkanı Trump, Kolombiya'ya gümrük vergilerini artıracağını ve Güney Amerika ülkesine yapılan tüm ödemeleri durduracağını söyledi. Kolombiya'yı yasa dışı uyuşturucu ticaretine ortak olmakla suçlayan Trump, "Onların uyuşturucuyla bir mücadelesi yok, onlar uyuşturucu üretiyor" dedi. ABD Başkanı, ülkeye yapılan ABD mali yardımlarının kesileceğini ve yeni gümrük vergilerine ilişkin ayrıntıların bugün açıklanacağını söyledi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin de konuşan Trump, saldırılardan habersiz olduğunu belirterek, "Ateşkes hala yürürlükte" dedi.

