ABD Kongresi ara seçimlerinde oy sayımı devam ediyor

ABD'de seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Amerikan AP haber ajansının derlediği son verilere göre, Senatoda 51 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçiler, buradaki üstünlüklerini sürdürmeyi garantilemiş oldu. Halen devam eden sayım sonucunda Cumhuriyetçilerin 1 veya 2 sandalye daha kazanabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 210 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede kaldı. 435 sandalyeli meclisteki kalan sandalyeler için oy sayım işlemi sürüyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Demokratların kazanmasının kesin gözüyle bakıldığı eyaletler ve Cumhuriyetçilerin elinden aldığı sandalyelerin de eklenmesiyle bu partinin zafer kazandığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerden alabilmek için seçimlerde en az 23 yeni sandalyeyi kazanması gereken Demokratlar, şu anki sonuçlara göre 24 yeni vekillik kazanmış oldu.

Halen sayımı devam eden sonuçlar üzerinden yapılan tahminlere göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar 228 vekile ulaşabilir.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bölünmüş Kongre nedeniyle 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın işinin zorlaşacağı görüşünde birleşiyor.

2000'den bu yana en fazla Müslüman'ın aday olduğu seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" oldu.

Öte yandan seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı Lauren Arikan da Maryland eyaletinin meclisine girmeye hak kazandı.