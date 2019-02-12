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Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ABD hükümetinin ikinci kez kapanmaması için sınır güvenliği konusunda "prensipte" anlaşmaya vardı

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ABD hükümetinin ikinci kez kapanmaması için sınır güvenliği konusunda 'prensipte' anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, basına yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandığını, her iki partiden iki temsilcinin konuyu görüştüğünü ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Anlaşmaya ilişkin medyaya yansıyan haberlerde ise Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlamak istediği sınır güvenliği için 1,3 milyar dolar vermeyi kabul ettiği fakat sınıra duvar örülmesine karşı çıktığı belirtildi.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin bir açıklama yapmış, anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söylemişti.

Geçici anlaşma kapsamında alınan 3 haftalık ara kararın çok hızlı geçeceğini belirten Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini dile getirmişti.

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